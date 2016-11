Dauchingen Geistliche Abendmusik mit Niveau

Drei Chöre hatten sich für dieses Konzert zusammengeschlossen am Vorabend des Patroziniums: der katholische Kirchenchor St. Cäcilia aus Dauchingen, der evangeli- sche Jakobus-Chor und der katholische Kirchenchor St. Otmar aus Kappel; in einem einstündigen Konzert auf hohem musikalischen Niveau präsentierten die 60 Sänger unter der Leitung von Michael Ehret festliche Chormusik vom 18. bis 20. Jahrhundert. Getrennte Proben in den einzelnen Chören, am Ende der Probephase gemeinsames Üben und auch zwei gemeinsamen Probetage brachten für alle Beteiligten ein sehr schönes Ergebnis in der gut besuchten Kirche in Dauchingen: eine geschlossene, auf sehr gutem Niveau stehende Sangesleistung, die bereits in der einleitenden Kleinen Orgelsolomesse "Missa brevis Sancti Johannis de Deo in B" von Joseph Hadyn eindrucksvoll demonstriert wurde. Im Benedictus-Teil der erste Einsatz von Sopranistin Jeannette Bühler aus Altensteig, die mit ihrer schönen expressiven Stimme dem Werk zusätzlichen musikalischen Glanz verlieh. Adäquat und feinfühlig geriet die musikalische Begleitung durch das Stauferquartett aus Neuhausen-Esslingen, am Orgelpositiv und im zweiten Konzertteil an der Orgel zeigte sich ein überragender Organist aus Donaueschingen: Andreas Rütschlin. Gut aufeinander abgestimmt sangen die Chormitglieder der drei Chöre auch im zweiten Werk von Joseph Haydn. Sehr schön interpretiert wurde Mozarts "Laudate Dominum", die schönen langen Melodienbögen der Solostimme verschmolzen harmonisch mit dem Chor, Jeanette Büh- lers ausdrucksstarke und weit tragende Stimme ertönte klangvoll im großen Altarraum in Felix Mendelssohn Bartholdys "Hör mein Bitten"; Chor und Sopranistin fanden sich in fein abgestimmer und schöner musikalischer Inter- aktion wieder. Dann gab es neue Klangbilder mit dem Einsatz der restaurierten Orgel, Andreas Rütschlin zeigte sich in harmonischem Einklang mit dem Chor. Moderneres und rhythmischeres Liedgut bestimmte die Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts, in John Rutters "Nun danket alle Gott" wurde ein bekanntes Kirchenlied schön ausgesungen und im abschließenden "Irischen Segen" von Bob Chilcott bewies sich einmal mehr die hohe Qualität des gemeinsames Chores, in dem auch die bekannte Sopranistin Jeannette Bühler gerne mitsang. Am Ende der Veranstaltung gab’s herzlichen und lang anhaltenden Applaus für die Sänger und Musiker, die den Vorabend des Patroziniums sehr schön ausgestaltet hatten.