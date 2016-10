Dauchingen Gefährliche Situation

Ergänzend ließ er wissen, dass man durchaus auf den Verkehrssünder zugehen kann, um ihn auf sein verkehrswidriges Verhalten hinzuweisen, "sowie ihm die sich daraus möglicherweise ergebenden Gefahrensituationen aufzuzeigen".

Bürgermeister Torben Dorn sagte, dass ihm die gravierenden Verkehrsverstöße in der Schwenninger Straße so noch nicht bekannt seien. Er habe veranlasst, dass der gemeindliche Vollzugsdienst ab sofort an dieser Stelle intensiver kontrollieren und ticketieren" werde.