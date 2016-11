Dauchingen Ganz im Zeichen der Musik

Schon zum festen Programmpunkt gehören die Kindergartenkinder des Gemeindezentrums St. Franziskus. Sie erzählten in diesem Jahr spielerisch und gesanglich die Geschichte von den "Wurzelkindern". Musikalisch, aber auch sportlich, zeigte die Rope-Skipping-Gruppe von der Dauchinger GSD in einer tollen Choreografie ihr Können mit den Springseilen.

Mit temperamentvollen Boogietänzen setzten die "Jukebox-Boogie-Dancer" einen schwungvollen musikalischen Abschlusspunkt des Gemeindefestes. Elmar Hoch, Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit aus Dauchingen, bedankte sich bei allen Akteuren und den vielen Helfern, die dazu beigetragen hatten, "dass das Patrozinium ein Fest für alle Generationen wurde". Im Foyer der Festhalle wartete ein kleiner Markt an Einkaufsmöglichkeiten, sei es beim Eine-Welt-Laden, am Stand der Minis sowie bei Elfrun Reinelt, die Produkte aus Gambia anbot, oder bei Pfarrer Schleicher, der Werke aus Olivenholz, geschnitzt von Christen in Bethlehem, anbot.