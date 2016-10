Dauchingen Für Verkehr geht’s bald rund

Schwierig dürfte die Verkehrsführung während der veranschlagten achtmonatigen Bauzeit werden, die sich von April bis in den Herbst hineinziehen werde, führte Christ aus. Geplant ist, die Schwarzwaldstraße ganz zu sperren und die übrigen Straßen in Abschnitten je zur Hälfte. Die dann notwendige Ampelregelung in drei Phasen werde für erhebliche Wartezeiten sorgen.

Schwierig sei auch die Stromversorgung des Gewerbegebietes, da die Mittelspannungsleitung exakt durch das Baustellenareal läuft. Hier muss eine provisorische Ersatzleitung gelegt werden.

Noch keine Entscheidung wurde über den Rückbau der alten Waage und die im Gemeindeentwicklungsplan beschlossene Installation von Elektroladesäulen im Bereich Daimlerstraße 1 getroffen. Mathias Schleicher und Günther Haffa, die beide in der vergangenen Sitzung für den Entwicklungsplan gestimmt hatten, meinten, die Errichtung von Ladesäulen sei überhaupt nicht Aufgabe der Gemeinde. Schleicher sagte auf Nachfrage, er befürworte den Entwicklungsplan als Ganzes, nicht aber jede Einzelmaßnahme.

Investition in Zukunft

Haffa sagte, dass man vieles aus dem Plan nur umsetzen könne, wenn die Gemeinde ins Entwicklungsprogramm aufgenommen würde. Beide betonten, nicht gegen Elektromobilität zu sein, wohl aber gegen eine Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt. Die Kosten waren es dann auch, die Bernd Stähle zur Gegenstimme bewogen.

Kämmerer Stefan Reiser führte aus, dass man das Geld mehr oder weniger aus der Rücknahme entnehmen werden müsse. Das sei aber eine Investition in die Zukunft, betonte Dorn, man wisse ja nicht, wie viel Verkehr aus Niedereschach noch auf den Ort zukäme, und vielleicht gebe es ja auch ein Umdenken in Stuttgart, so dass die Erweiterung des Gewerbegebietes erwogen werden könnte.