Dauchingen Französische Freunde bei Herbsthauptprobe

Dauchingen. Trotz des herrlichen Herbstwetters zog es viele Besucher zur Dauchinger Feuerwehr, die am Tag nach ihrer Herbsthauptprobe zu ihrer traditionellen Feuerwehrkilbig in der Dauchinger Festhalle einlud. Besonders freute man sich, Besucher aus der Partnergemeinde Huttendorf begrüßen zu können.

Das Essen bei der Feuerwehr ist traditionell Schlachtplatte. Diese ließen sich neben den Feuerwehrkameraden aus den Nachbargemeinden natürlich viele Dauchinger Bürger munden.

Traditionell ist an diesem Tag auch der Besuch aus Huttendorf. Weit über 20 Jahren lassen es sich die Floriansjünger jenseits des Rheines nicht nehmen und kommen gerne zur Dauchinger Feuerwehr. In diesem Jahr war es der ehemalige Kommandant Etienne Kauffmann mit seiner Gattin. Kauffmann war über 40 Jahre bei der Feuerwehr in Huttendorf und davon 38 Jahre als Kommandant. Vor einigen Jahren hat er dieses Amt an seinen Sohn Matthias vererbt.