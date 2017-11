Dauchingen Fleißige Mitglieder bauen Garage

Dauchingen. Dabei handelt es sich um Vorarbeiten für das "Projekt Kunstrasen FC Dauchingen" für das Jahr 2019, dem Jubiläumsjahr des 1919 gegründeten Vereins. In zahllosen Gesprächen auf Gemeinde- und Verbandsebene wurde im vergangenen Jahr bereits der Grundstock für dieses Projekt gelegt.

Dank des positiven Gemeinderatsbeschlusses Mitte 2016 mit der Bezuschussung gab die Gemeinde grünes Licht für dieses große Projekt. Doch reichen diese Finanzmittel nicht aus. Anträge für Fördermittel beim Südbadischen Fußballverband sind gestellt, doch die restlichen Gelder muss der Verein selber tragen. Aus diesem Grund krempeln in letzter Zeit die aktiven Mitglieder die Ärmel hoch und leisten in Eigenarbeiten einen wesentlichen Teil, um die Baukosten stemmen zu können. Zum Beispiel wurden Gräben gezogen für Wasser- und Stromanschlüssse für die gerade im Bau befindliche Garage am Rande des Rasenspielfeldes in Richtung Westen gelegen.

"Wir können jede Hilfe gut gebrauchen, freiwillige Helfer sind willkommen", so der Vorsitzende Alexander Haffa. Große Unterstützung bei den Bauarbeiten erfährt der FC durch die heimischen Handwerker, die ihre Maschinen und ihre tatkräftige Hilfe zur Verfügung stellen, "worüber wir sehr dankbar sind", so Haffa. Die Garage und der Vorplatz sollen im nächsten Frühjahr fertig sein. Doch die Eigenarbeiten sind damit noch nicht zu Ende. So wird im kommenden Jahr wie auch 2019 weiter fleißig selbst Hand angelegt, um die Gesamtkosten reduzieren zu können.