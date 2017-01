Dauchingen Feuerwehr setzt auf Jugendarbeit

Dauchingen. Derzeit zählen 19 junge Feuerwehrleute, darunter drei Frauen, zur Jugendfeuerwehr. Bei der Jugendarbeit wird Uwe Bertsche von Frank Ohnmacht und Christoph Biber unterstützt. In 32 Übungsabenden erlernte der Nachwuchs in Theorie und Praxis die Grundlagen des Feuerwehrwesens, unter anderem in den Bereichen Löscheinsatz, technische Hilfeleistung sowie Erkennen von Gefahren, sicheres Verhalten im Einsatz und Menschenrettung.

Zur Jugendarbeit gehört auch der kameradschaftliche Part: Es gab einige Höhepunkte, von denen der Jugendwart berichtete, etwa das Fußballturnier der Kreisjugendfeuerwehr in St. Georgen sowie das gemeinsame Zeltlager auf Kreisebene in Bad Dürrheim.

Dank dieser guten Jugendarbeit freute es den scheidenden Kommandanten Jürgen Laufer, dass er bei seiner letzten Amtshandlung mit Fabian Kulzer und Markus Ohnmacht gleich zwei Jugendliche aus den eigenen Reihen zur aktiven Feuerwehr aufnehmen konnte. Vier weitere Quereinsteiger sind nun ebenfalls in der aktiven Feuerwehr: Daniela Lutzenberger, Daniel Meusch, Paul Gerlach und Florian Singer. Zum Hauptfeuerwehrmann wurde Uwe Bertsche befördert.