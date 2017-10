Dauchingen Feuerwehr löscht Heckenbrand

Aus bislang unbekannten Gründen haben sich am Dienstag gegen 16 Uhr mehrere Thuja-Hecken in der Wilhelm-Feder-Straße entzündet und sind abgebrannt. Alarmiert wurden die Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, nachdem sich meterhohe Flammen an der Hecke im Garten des Pfarrbüros hoch züngelten.

"Der Bürgermeister hat das Feuer vom Fenster aus gesehen", berichtet Feuerwehr-Einsatzleiter Markus Herbst vor Ort. Man sei daher zunächst von einem Gebäudebrand ausgegangen. Als die Feuerwehr mit ihren rund zwölf Kräften an der Einsatzstelle ankam, war der Brand bereits größtenteils erloschen.

Aufgrund der Nähe der Hecken zum Gebäude wurde nicht nur den Brandherd abgelöscht, sondern zudem mit der Wärmebildkamera die Umgebung kontrolliert. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.