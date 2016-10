Dauchingen. Das Farrenstallteam hat für die Veranstaltungsreihe des Winterhalbjahres ein attraktives Programm zusammengestellt. Berichte und Vorträge, aber auch viele andere Angebote sind geboten. Die Veranstaltungen finden jeweils donnerstags ab 15 Uhr statt. Musikalisch ging es mit der Senioren-Mundharmonikagruppe der VHS Schwenningen los. Am 3. November, bittet Gisela Zimmermann, Vorsitzende des Gymnastik- und Sportvereins, zu einem bewegten halben Stündchen. Beschaulicher geht es in der Woche darauf zu, denn dann zeigt der bekannte Fotograph Uli Ehrath Bilder aus Dauchingen. Eine ausgefallene Frage stellt Gerhard Fleig am 17. November: "Kann Holz sprechen?". Es geht mit Musik um gedrechselte Werke und gedrechselte Worte. Der Dezember startet am mit der Weihnachtsfeier des Krankenpflegevereins. Am 8. Dezember lädt Sigrid Steiner zum vorweihnachtlichen Basteln ein. Einer der Höhepunkte ist der Besuch des "Cross-Notes-Chörle" am 15. Dezember.