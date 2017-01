Dauchingen Farbige Akzente kennzeichnen Jahr

Den ersten Farbtupfer im Jahr setzen immer die Sternsinger in ihren bunten Gewändern. Sie waren im vergangenen Jahr gut vorbereitet in der Gemeinde unterwegs und sammelten für Kinder in Bolivien über 6800 Euro.

Farbe kommt auch ins Spiel, wenn sich die Pfarrgemeinden im Zeichen der Ökumene treffen, sei es bei den gemeinsamen Frühschichten oder beim ökumenischen Fastenessen. Dieses stand 2016 im Zeichen des Generationenwechsels, denn ein junges Team verwöhnte zahlreiche Gäste in der Dauchinger Festhalle mit einem philippinischen Gericht. Im Zeichen der Ökumene stand auch der Weltgebetstag der Frauen am 4. März, der Kuba in den Mittelpunkt stellte.

Auch im technischen Bereich, insbesondere in der Dauchinger Kirche, gab es einige klangliche Farbpunkte. Die müde gewordenen Stahlträger der Kirchenglocken wurden durch elastische Eichenholzträger ersetzt. Damit ist für die kommenden Jahre gewährleistet, dass das Glockengeläut nicht verstummt.

Orgel verstummt

Verstummt war hingegen für ein halbes Jahr die Orgel. Hier war die Firma Lenter am Werk und hat die Stehle-Orgel von Grund auf saniert. Bei der Orgelabnahme durch den erzbischöflichen Orgelinspektor Michel Kauffmann hob dieser besonders die handwerkliche und musikalische Arbeit der Orgelbauer hervor und sagte: "Die Orgel spielt nicht nur, sondern sie singt." Von diesem Klang konnten sich auch viele Besucher des Festkonzertes zum Patrozinium der heiligen Cäcilia überzeugen. Dieses Konzert unter der Leitung von Michael Ehret stand ebenfalls im Zeichen der Ökumene. Hierbei fanden die Kirchenchöre aus Kappel und der evangelische Jakobuschor mit dem Dauchinger Kirchenchor zusammen, um mit einem Orchester große Meister der Kirchenmusik zu Gehör zu bringen. Einen weiteren Farbpunkt setzte der Kirchenchor in diesem Jahr: Zum ersten Mal lud er Kinder der Gemeinde zum Ferienprogramm. Christian Stöber begleitete den Jahresrückblick in Bildern.