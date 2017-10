Dauchingen Es drohen keine Gruppenschließungen in Dauchingen

Die Einrichtungsleitung und der Trägerbeauftragte haben demnach die Gemeindeverwaltung am 4. Oktober über den "großen Mangel an Erziehungskräften" informiert. Der Fachkräftemarkt sei absolut leer. Bei mehrfach auftretenden Erkrankungen und/oder Arbeitsverboten könne somit nicht mehr mit Aushilfspersonal reagiert werden.

Unter den Eltern werde abgefragt, wer unbedingt auf seinen Kindergartenplatz angewiesen ist und wer notfalls an bestimmten Wochentagen sein Kind anderweitig betreuen kann. Petra Heini, Leiterin des KiFaZ, gibt indes Entwarnung und korrigiert die Verwaltung: "Es geht hier nur um einen Notfallplan, eine Vorbeugemaßnahme." Es könne keine Rede davon sein, dass Gruppenschließungen wegen Personalmangels drohen: "Wir sind in der glücklichen Lage, dass alle unsere Planstellen besetzt sind." Das KiFaZ genieße einen guten Ruf, so dass man frei werdende Stellen stets zeitnah habe besetzen können.

Angesichts des beanspruchten Arbeitsmarktes sei es kaum mehr möglich, Krankheitsvertretungen vorzuhalten: "Wenn ausgebildete Kräfte arbeiten wollen, können sie sich heutzutage den Arbeitsplatz gewissermaßen aussuchen", so Heini. Da fange niemand an, über Krankheitsvertretungen wieder in eine Stelle reinzurutschen. Und genau an diesem Punkt sei sie als Leiterin der Einrichtung aufgerufen, prophylaktisch einen Plan aufzustellen. Sollte es zu einem stark erhöhten Krankheitsausfall kommen, dass der Mindestbetreuungsschlüssel nicht mehr erreicht werden kann, tangierte dies die Betriebserlaubnis. Eine der Maßnahmen sei dann, die Zahl der zu betreuenden Kinder vorübergehend zu senken, indem ein Teil tageweise in der Famile bleibt. Das werde man mit einem Elternbrief in den kommenden Tagen abfragen.