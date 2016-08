Dauchingen. Eine 70-jährige Autofahrerin war am Freitagabend gegen 23.10 Uhr mit deutlich zu viel Alkohol in der Friedhofstraße unterwegs. Als sie nach links in die Schwenninger Straße abbiegen wollte, verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Gartenzaun. Nach Durchfahren eines Grünstreifens rammte die 70-Jährige einen auf dem Anwesen geparkten Pkw und prallte schließlich noch gegen die Hausfassade. Bei dem Unfall wurde die Frau verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Sie stand unter erheblicher Alkoholbeeinflussung. Den Führerschein der Beschuldigten beschlagnahmten die Beamten.