Dauchingen Erneut starker Rückhalt für Andreas Schwab

Seit dem letzten Kreisparteitag in Furtwangen seien Dinge geschehen, die man so nicht erwartet hätte, sagte Schwab und erinnerte an die Flüchtlingskrise und den Austritt Großbritanniens aus der EU. Er betonte die Bedeutung der europäischen Grenzschutzagentur Frontex. Die Außengrenzen der EU müssten besser geschützt werden. Schwab verteidigte den Pakt mit der Türkei.

Die Briten müssten für den Brexit einen hohen Preis zahlen und wüssten bis heute noch nicht, was sie wollten. Haustiere dürften nicht mehr mitgenommen, Pizza aus der EU in Großbritannien nicht mehr bestellt werden.

Die Tatsache, dass Frankreich vor allem wegen des Euro sich für Macron und den Verbleib in der EU entschieden habe, hob Schwab hervor. Der neugewählte französische Präsident habe das Richtige gesagt, als er die neuen EU-Staaten wie zum Beispiel Polen ermahnt habe, Europa nicht als Supermarkt, sondern als Solidargemeinschaft zu sehen.

Der Kreis habe sich unter Sven Hinterseh in die richtige Richtung entwickelt, erklärte der Europaabgeordnete. "Es gibt wenige europäische Regionen, die sich beim Breitbandausbau derart ambitionierte Ziele gesetzt haben wie der Schwarzwald-Baar-Kreis." Die digitalen Straßen seien die wichtigsten. Schwab betonte, dass die CDU das operative Polizeipräsidium grundsätzlich in Villingen-Schwenningen sehe. Wenn das nicht gelinge, "wollen wir ein operatives Konzept sehen, dass die Sicherheit der Bürger im Schwarzwald-Baar-Kreis gewährleistet." Für die Bundestagswahl habe die CDU mit Thorsten Frei einen hervorragenden Kandidaten.

Schatzmeister Klaus Huber gab einen Überblick über die Finanzen. Der Kreisverband konnte insgesamt ein positives Ergebnis erzielen.

Bei der Aussprache monierte Bürgermeister Andreas Braun (Unterkirnach), ihm sei die Kreispolitik zu kurz gekommen, und dass die Vorstandsmitglieder nicht immer zu den Vorstandssitzungen kämen. Gottfried Schmid (CDA) wünschte sich mehr Beachtung der zahlreichen CDA-Veranstaltungen. Schwab sprach der CDA sofort ein Lob aus.

Klaus Martin erklärte, der Kreisverband habe Glück, einen so engagierten Europaabgeordneten als Vorstand zu haben und entlastete den Vorstand. Zum Pressesprecher wurde Marvin Strittmatter gewählt. Zum Internetbeauftragten Stefan Niggemeier.

Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei stellte anschließend einen Leitantrag zum Regierungsprogramm vor. "Sicher leben in Deutschland" und "Herausforderungen in der Migration meistern" so die Stichworte des Leitantrags.