Für das Epiphaniaskonzert 2018 wird schon fleißig geprobt. Dies findet am Samstag 6. Januar, im Gemeindezentrum Niedereschach an der Steigstraße statt, Beginn ist um 17 Uhr. Zu den Ausführenden gehören der Kirchenchor, der Posaunenchor der Jakobusgemeinde Niedereschach/Dauchingen und der Organist Erich Maier aus Weilersbach. Der Chor singt Werke des frühen Barock, die die biblische Geschichte über Verkündigung und Geburt unseres Heilands ausdeuten. Der Posaunenchor spielt neben einer Motette von Gabrieli und einer Choralbearbeitung von Rutter stilistisch unterschiedliche Stücke aus dem Repertoire des Kirchenjahres. Erich Maier wird weihnachtliche Orgelmusik für Kleinorgel von Dandrien, Rathgeber, Zipoli, Rheinberger, Vierge und anderes präsentieren. Abgerundet wird das vielseitige Programm durch kurze Lesungen und theologische Gedanken von Pfarrer Peter Krech. Das Konzert wird am Sonntag, den 7. Januar 2018, um 17 Uhr als Benefizkonzert in der Fischbacher St. Mauritius-Kirche wiederholt. Anstelle eines Eintritts wird um eine Spende gebeten, die hälftig der musikalischen Arbeit der Chöre und der Renovierung der Fischbacher Kirche zu Gute kommen wird. Unser Bild zeigt die Ausführenden der beiden geplanten Konzerte bei ihrem zurückliegenden Auftritt im Rahmen des Reformationsgottesdienst in Dauchingen. Foto: Bantle