Dauchingen Entschleunigung mit Bauminseln

Dauchingen. Zudem werden im weiteren Verlauf zwei Bauminseln gesetzt. Das beschloss der Rat am Montag während seiner Sitzung. Der Bau eines Fahrbahnteilers und von zwei Grüninseln in der Villinger Straße wurde allerdings nicht einstimmig, sondern nur mehrheitlich angenommen, und vor allem um die Grüninseln gab es Diskussionen.

Damit würde der Verkehr zu sehr eingebremst, wurde vorgetragen, gefährliche Situationen im Begegnungsverkehr heraufbeschworen und überhaupt: Wo kämen die Bauminseln denn her – davon sei noch nie die Rede gewesen. Rainer Christ vom beratenden Ingenieurbüro berichtete, dass die Straßenverkehrsbehörde den Teiler am Ortseingang befürworte, so richtig Sinn habe er aber nur, wenn die Villinger Straße mit Inseln verengt werde. Die verbleibende Fahrbahnbreite mit fünf Metern reiche für Autos auch im Begegnungsverkehr aus. Da die Landstraße Richtung Herdenen für Lastwagen mittlerweile gesperrt sei, seien die Behinderungen durch das Müllfahrzeug oder den Linienbus zu vernachlässigen.

Als sich in der Diskussion eine Mehrheit für den Verkehrsteiler, aber gegen die Grüninseln abzeichnete, wählte Bürgermeister Torben Dorn deutliche Worte: Im Allgemeinen seien immer alle für Verkehrsberuhigung, geringere Geschwindigkeiten und mehr Sicherheit, wenn es aber konkret werde, fange die Mäkelei an. Mathias Schleicher stellte den Antrag, die Bauminseln zu streichen. Dies wurde allerdings mit nur vier Ja- und sieben Nein-Stimmen abgelehnt.