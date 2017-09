Dauchingen Ende der Umleitungen und Baustellen kommt in Sicht

Kreisverkehr an der Niedereschacher Straße, Fahrbahnverschwenkung an der Villinger Straße, Tiefbauarbeiten in der Zimmerstraße und die Dünnschichtsanierung auf zahlreichen Ortsstraßen – dieses Jahr war einiges an Umleitungen und Behinderungen im Ort gegeben. Insgesamt seien die Arbeiten aber sehr zügig und gut verlaufen, waren sich Rat und Verwaltung einig.

Da nun die Bauarbeiter und Maschinen abgezogen sind, offenkundig aber noch kleinere Arbeiten notwendig sind, gehen vermehrt Nachfragen von Bürgern im Rathaus und bei Ratsmitgliedern ein. Dorn stellte deshalb klar, dass insbesondere am neuen Kreisverkehr noch Markierungen, Richtungsweiser und andere Schilder angebracht werden müssen.

"Und natürlich bleibt es im Innenkörper nicht bei der Unkrautwüste, das wird alles noch durchgefräst und mit Rasen hergerichtet." Granitrandsteine werden noch angepasst, zwei, drei laufende Meter müssten ersetzt werden, die Ausfugungen zwischen den Granitsteinen werde noch erfolgen, und schließlich würden auch noch Fugen auf der Fahrbahn verschlossen. Für den Fahrbahnteiler gelte ähnliches.