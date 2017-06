Dauchingen Ende der Arbeiten ist in Sicht

Der offene Jugendpavillon hat bereits den Douglasienboden erhalten, der noch verschraubt werden muss. In den WC-Anlagen fehlt noch die Sanitärendmontage und am Baukörper die Holz-Außenfassade. "In wenigen Wochen dürfte der dritte Bauabschnitt mit der Lieferung und Installation der Sitzbank südlich des kombinierten Spielfeldes abgeschlossen sein", teilt die Verwaltung dazu mit.

Die Bänke und Einfassungen für die drei Grillstellen sind ebenfalls bereits montiert. Hier fehlen noch die drei Roste für sommerliches Grillvergnügen. Bereits montiert ist eine erhöht angebrachte lange Sitzbank, die den Blick über die Bande des Spielfeldes ermöglicht.

Unterdessen wird die Dirtbike-Anlage sehr gut von den Jugendlichen angenommen. Auf zwei Routen können hier mit dem Mountainbike Runden gedreht werden. Die Anlage ist gut frequentiert.