Dauchingen Ellfeldt: Fehlzeiten der Spieler nicht akzeptabel

In der Jugendversammlung am Abend zuvor wurden Steffi Maier als Kassiererin und Ute Krezalek als Schriftführerin wieder gewählt. Während die Jugendlichen nach dem Bericht des Jugendleiters Jürgen Jäckle gute Ergebnisse in der Saison 16/17 erzielten, lief es bei den Aktiven der ersten und zweiten Mannschaft nicht nach Plan, so die Ausführungen von Manfred Ellfeldt, der wenig begeistert über die letzte Saison sprach. Die gesetzten Ziele konnten trotz eines ausnehmend gut besetzten Kaders sowohl mit der ersten als auch mit der zweiten Mannschaft, nicht erreicht werden. Als Hauptgrund für die Misere nannte Ellfeldt, dass bei 30 Meisterschaftsspielen nur bei einem Spiel alle Spieler anwesend waren. Dies sei aus seiner Sicht nicht erklärbar und auch nicht nachvollziehbar, wenn zwei bis fünf Spieler in allen anderen Spielen fehlen. Auch wenn man nur aus Hobby Fußball spiele, so sollten sich der ein oder andere doch Gedanken darüber machen, was es heißt Vereinssport zu betreiben, appellierte der Spielausschussvorsitzende an die Versammlung.

Positives konnte Alexander Haffa von der AH-Gruppe berichten, die sich in den letzten Wochen wieder formiert hat und so auch durch Männer Ü30 wiederbelebt wurde, die sich einmal in der Woche treffen. Das 25. Jubiläum feiern die Volleyballer. Inzwischen wurde die Abteilung zum Selbstläufer, die sich vor einigen Jahren auf dem Sportplatz ein eigenes Beach-Volleyball-Feld geschaffen hat. Mit 20 aktiven Volleyballern habe man in der letzten Saison acht Spiele gewonnen. Trainiert werden die Volleyballer seit Jahren von Juliane Fritschi.

Positiv hörte sich der Bericht von Nils Dörflinger an, der seit langem wieder mal von einem Plus in der Kasse berichten konnte.