Dauchingen Elektrotankstellen jetzt in Betrieb

Dauchingen. Damit verfügt die Gemeinde Dauchingen über zwei Standorte, an denen vier Elektro-Autos gleichzeitig geladen werden können.

Bürgermeister Torben Dorn und Vertreter des Vereins "renergie VS" probierten die neue Möglichkeit gleich aus und luden Elektrofahrzeuge.

Die Säule wurde im Zuge der Bauarbeiten zum Kreisverkehr an der Niedereschacher Straße eingerichtet. Sie ist von der Firma The New Motion und verfügt über zwei Typ 2-Stecker mit jeweils 22 Kilowatt Ladeleistung. Die Ladesäule ist seit Ende September an das Stromnetz angeschlossen.