Dauchingen Eingeklemmten Fahrer befreit

Als äußerst schwierig stellte die Rettung des eingeklemmten Fahrers dar. Mit Spreizschere und Glasmanagement wurde zunächst die Beifahrertür aufgebrochen, um so zum Verletzten zu gelangen. Doch dieser war so eingeklemmt, dass schließlich das Autodach wie auch die Fahrertür weggebrochen werden mussten. Wichtig war es, den eingeklemmten Fahrer so schonend wie möglich zu retten. Die Rettungshelfer standen schon parat, um den Fahrer für den Transport in die Klinik zu stabilisieren. Den zahlreichen Zuschauern erläuterte Kommandant Jürgen Laufer die einzelnen Schritte und Einsatzwerkzeuge, so dass diese die spektakuläre Öffnung des Autos informiert miterlebten.

Bürgermeister Torben Dorn wie auch Georg Leibrecht von der Niedereschacher Wehr bescheinigten der Dauchinger Wehr sowie Gruppenführer Heiko Knickrehm mit seiner Mannschaft des Bereitschaftsdienstes vom Roten Kreuzes Schwenningen in der sich anschließenden Manöverkritik in der Festhalle einen reibungslosen Ablauf der Übung, die vor allem ohne Hektik und vorausschauend durchgeführt wurde.

Dorn durfte vier neue aktive Mitglieder, sowohl aus der Jugendfeuerwehr als auch Quereinsteiger, in der aktiven Wehr begrüßen. Der Bürgermeister wünschte allen Aktiven, dass sie immer heil von jedem Einsatz zurückkommen.