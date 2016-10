Dauchingen Eingeklemmten Fahrer befreit

Dauchingen. Am Samstagmittag wurde die Feuerwehr und das Bereitschaft - Einsatzkommando des Schwenninger Roten Kreuzes zu Übungszwecken zu einem Verkehrsunfall in die Wilhelm-Federstraße gerufen.

Hier musste laut Übungsannahme ein Autofahrer einem Radfahrer ausweichen, wobei er beim Ausweichmanöver gegen die Hauswand der Zunftstube prallte. Durch den Aufprall wurde der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt, sogleich fing das Auto im Motorraum an zu brennen und griff schnell auf das Gebäude über. Für den eingeklemmten Autofahrer und die Personen, die sich im Gebäude befanden, bestand höchste Lebensgefahr.

So stellte sich das Szenario dar, dem die Wehr standhalten musste. Schon während der Fahrt gab Einsatzleiter Markus Herbst den anrückenden Fahrzeugen Anweisungen. So wurde der Einsatztrupp des HLF 20/16 zur Menschenrettung und Brandbekämpfung am Auto eingesetzt.