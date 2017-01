Dauchingen Ein Kommandant mit viel Herzblut

Von der kameradschaftlicheren Seite hatte Markus Herbst einiges zu berichten, "so betätigte sich unser Kommandant in den 15 Jahren zehn Mal als Brandstifter bei seinen Feuerwehrkameraden zu deren Hochzeit, dort zündet er nämlich immer das Häuschen an, das dann das Hochzeitspaar löschen durfte." Zu erwähnen galt es auch die kameradschaftliche Pflege zu den Floriansjüngern in der Partnergemeinde Hüttendorf, die durch Besuche immer aufrecht erhalten bleiben.