Dauchingen. Auf dem Vorplatz der Alten Schule in Dauchingen, in deren Räumen die Kinderkrippe für Kinder ab acht Wochen untergebracht ist, wurde durch die Mitarbeiter des Bauhofes einen "Carport" für Kinderwagen und Kinderfahrzeuge installiert. Den Eltern wird dadurch der Bring- und Holdienst erleichtert, da die Fahrzeuge schnell und einfach wettergeschützt untergestellt werden können. Wieder ein Grund mehr, zu Fuß zum Kindergarten zu kommen, hofft die Gemeindeverwaltung. "Wir sind gespannt, mit welchen Fahrzeugen die Kinder nun anreisen werden", so Gerhard Stier von der Bauverwaltung bei der Inbetriebnahme dieses Carports. Die Kinder nehmen die neue Installation schon mal hervorragend an, schließlich müssen auch die Bobby-Cars geparkt werden.