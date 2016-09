Dauchingen Die Kleinsten gehen auf Schnitzeljagd

Um den Fragebogen auszufüllen, klingelten die Kinder auch an den Häusern oder fragten Spaziergänger, um die richtigen Antworten zu finden. "Wie viele Fenster hat die katholische Kirche?", war nur eine von vielen Fragen bei der Schnitzeljagd. "Wir finden es wichtig, dass sich die Kinder auch in Dauchingen auskennen und wissen wo was ist", erklärte Bertsche.

An vier Stationen standen kleine Spiele auf dem Programm: ein Puzzle schnellstmöglichst zusammenbauen, Kistenlaufen, Seilspringen oder eine Puppe unter Zeitdruck anziehen. Gewinnen konnten die 20 Kinder Gutscheine für das Neckarbad, die Eisdiele oder Süßigkeiten. Abgerundet wurde der Tag mit einem kleinen Grillfest Stockbrot und Wurst. Den lachenden Gesichtern am Ende des Tages zufolge waren aber alle Teilnehmer Gewinner.