Dauchingen Dauchingerin in Vorstand gewählt

Sigrid Baumann ist seit fast drei Jahrzehnten ehrenamtlich tätig. Als Musikerin war sie in der Musikkapelle Dauchingen seit 1987 in verschiedenen Positionen tätig. In der Jugendarbeit legte sie laut Mitteilung mit dem Aufbau und der Leitung einer Bläserschule im Verein den Grundstein für die Jugendausbildung.

In den 20 Jahren als musikalische Jugendleiterin sowie Dirigentin des Vororchesters und der Jugendkapelle setzte sie eigenen Angaben zufolge Impulse. Seit 1997 wirkte sie als Dozentin und Prüferin im Blasmusikverband Schwarzwald-Baar, wo sie sich bei den Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze und Silber einbringt. 2013 nahm sie das Amt der stellvertretenden Bläserjugendvorsitzenden im Blasmusikverband Schwarzwald-Baar an.

Sigrid Baumann freut sich laut Mitteilung auf die neue Aufgabe in der BDB-Bläserjugend.