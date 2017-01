Dauchingen "Das ist meine Handschrift"

Die Bauplätze für die Einfamilienhäuser werden durch den Lärchenweg erschlossen. Im Zuge der angestrebten Erweiterung würde dann auch der bestehende Stichweg der Gartenstraße verlängert. Das ist aktuell nicht möglich, da das Grundstück nicht verfügbar ist. Straßenbreite und Möglichkeiten für Längsparkplätze sollen analog zum Baugebiet Wittum II ausgelegt werden. Die Grundstücksgrößen für den Geschosswohnungsbau liegen bei 1060 bis 1300 Quadratmeter, während die Flächen für die Individualbebauung zwischen 477 bis zu 600 Quadratmetern reichen.

Bürgermeister Torben Dorn machte auf die Besonderheiten des textlichen Teils des Bebauungsplan-Entwurfs aufmerksam und nahm die Ratsmitglieder vorauseilend in die Pflicht: Man möge hinterher die vorgeschlagenen Maßnahmen und Einschränkungen mittragen, wenn Bauherren sich nicht daran halten wollen. Er habe eigens beim Baurechtsamt des Landkreises nachgefragt und die Zusage erhalten, dass die Behörde Ordnungswidrigkeiten verfolgen werde, wenn sie von der Gemeindeverwaltung zur Kenntnis gebracht werden. Dabei geht es in erster Linie um die eingeschränkte Wahl der Ziegelfarben mit Ausschluss von blau oder gelb, die verpflichtende Begrünung von Flachdächern, egal ob Wohnhaus oder Garage sowie die Anpflanzung von Laubbäumen, auch wenn es bestimmt wieder Anrainer gebe, die sich dann über das Laub aufregen würden.

Ein ganz besonderes Anliegen ist dem Bürgermeister, dass ausreichend Parkplätze auf den Grundstücken angelegt werden. "Das ist meine Handschrift", merkte er zum einschlägigen Passus an. Konkret werden in dem Entwurf zwei Stellplätze pro Wohneinheit gefordert – und zwar einzeln anfahrbar. So genannte gefangene Stellplätze können nicht in Anrechnung gebracht werden. Das betrifft zum Beispiel die Stellplätze vor einer Doppelgarage. Da bis zu drei Wohneinheiten pro Grundstück zugelassen sind, würde dies bei einem durchschnittlichen Grundstück von 500 Quadratmetern bedeuten, dass sechs Stellplätze geschaffen werden müssen – und gegebenenfalls käme noch die befestigte Fläche vor der Garage hinzu.

Matthias Schleicher lobte diese Regelung explizit: "Das könnte auch meine Handschrift sein." Das weitere Vorgehen sieht nun die Offenlage vor, so dass Bürger und Behörden ihre Meinungen und Vorschläge zum Entwurf des Bebauungsplanes einbringen können.