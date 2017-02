Dauchingen Bundesverband will Dialog führen

Die Milchviehhalter bräuchten dringend verlässliche Rahmenbedingungen, um ihre Betriebe wirtschaftlich weiterführen zu können. "Um tragfähige Regelungen zu erreichen und die EU-Agrarpolitik künftig im Sinne der Landwirte neu ausrichten zu können, brauchen wir sowohl den unmittelbaren Dialog zwischen Umweltministerium und Landwirten als auch einen konstruktiven Dialog zwischen Umwelt- und Agrarressort", mahnt Schleicher. Eine Frontenbildung schade in erster Linie den Bauern.

In dem Brief an die Ministerin, dessen Inhalt Schleicher vorbehaltlos unterstützt, heißt es unter anderem, dass der BDM gerne in einen konstruktiven Dialog eintreten möchte, wie eine wirtschaftlich tragfähige Landwirtschaft und nötige Veränderungen im Bereich des Umweltschutzes für die Landwirte vereinbar sind.

In dem Brief heißt es weiter, dass die Milchviehhalter des BDM seit langem dafür kämpfen würden, Probleme an der Wurzel anzugehen und nicht lediglich an den Folgen herumzukurieren. Bei der letzten GAP-Reform hätten sie eine Neuausrichtung der europäischen Agrarpolitik gefordert. "Die CDU- und SPD-geführte Bundesregierung sah bislang allerdings keinerlei Veranlassung, die Ausrichtung ihrer Agrarpolitik auch nur zu überdenken", ist zu lesen.