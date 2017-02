Dauchingen Bürgermeister muss sich vor Gericht verantworten

"Alle Zuschauer werden von der Strafe profitieren", verspricht der Zunftmeister. Man werde ein Urteil sprechen, das allen Zuschauern sofort zugute kommt. "Wir hoffen auf zahlreiche Zuschauer, damit es für den Angeklagten auch eine Strafe ist", sagt der Zunftmeister. Narren mögen am 23. Februar um 16.45 zur Festhalle oder um 17.15 zur Zunftstube kommen, "damit die Gemeindeverwaltung zu spüren bekommt, wer die nächsten Tage das Sagen in Dauchingen hat."

Auch die Narrenbaumversteigerung wird es in diesem Jahr nicht mehr geben, denn der Baum wird verlost. Die Narrenzunft verkauft bereits seit dem Abstauben am 6. Januar Lose. Wertvolle Preise warten auf die Gewinner. Der erste Preis sind circa 20 laufende Meter Tannenholz aus dem Heitel in Form des Dauchinger Narrenbaums. Weitere Preise sind Essensgutscheine der Dauchinger Gaststätten, ein Vesperkörble der hiesigen Metzgereien sowie Getränkegeschenke.

Verlosung findet an Fasnetdienstag an Zunftstube statt

Wer noch Lose kaufen möchte, kann sich an die Narrenräte der Narrenzunft Dauchingen wenden, auch während des Bürgerballs und über die Fasnettage werden Lose verkauft. Die Verlosung findet am Fasnetsdienstag an der Zunftstube vor dem Baumfällen statt. Die Verlosung ist öffentlich.