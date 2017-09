Dauchingen Blick durch Felsenfenster auf ligurisches Meer

Vor einigen Jahren gastierte ein Chor aus Moneglia mit einem Konzert in der Dauchinger Kirche. Nach einem netten Zusammensein im Proberaum luden die Sänger den Chor ein, sie in ihrer Heimat zu besuchen. Dank des Dauchinger Bildungswerkleiters Ulrich Scheller wurde nun der Plan umgesetzt. Ulrich Scheller, vielen Dauchingern bekannt als damaliger Konrektor an der Schule, wechselte an die Engener Haupt-Werkrealschule als geschäftsführender Rektor der Stadt Engen. Auch nach seiner Pensionierung wirkt Scheller als aktiver Kulturträger zwischen verschiedenen Ländern Europas, so unter anderem hat er die Partnerschaft zwischen Moneglia und Engen ins Leben gerufen und gilt seither in Moneglia nicht als Gast, sondern als Freund vieler Bürger der Stadt.

Schon über 30 Mal reiste er mit Gruppen, darunter viele Schulklassen, an die fünf malerischen Perlen des ligurischen Meeres. Das Tor zu diesen Perlen bildet das Städtchen Moneglia, dessen Ziel die Chorfahrt war. Schon während der Fahrt machte Reiseleiter Scheller auf die Sehenswürdigkeiten links und rechts der Autobahn aufmerksam.

Kurz vor Moneglia durften die Reisenden schon erstmals mit den Begebenheiten des reizenden Städtchens Bekanntschaft machen. Denn die einstige Bahntrasse wurde in eine einspurige Tunnelstraße umgebaut und ist berühmt durch ihren halbstündigen Takt, der durch eine Ampel geregelt wird. Kleine Felsenfenster lassen den Blick frei auf das ligurische Meer. Bei einem kleinen Stadtspaziergang durch die malerischen und engen Gassen kommt man mit der Geschichte Moneglias in Berührung. Moneglia ist auch bekannt für seine weitreichenden Olivenhänge, die sich über dem Ort erstrecken. Zu einem Olivenbauern führte Ulrich Scheller die Gruppe, hier wurde die Herstellung des Olivenöls erläutert. Ganz in der Nähe befand sich noch eine alte Ölmühle, bei der einst noch Esel zum Einsatz kamen, um die Oliven zu mahlen.