Dauchingen Birk: "Das war knallharter Tobak"

Dauchingen. Und das laufende Jahr wird für das seit 1880 bestehende Kreditunternehmen "auch nicht leicht".

"Das war knallharter Tobak": Vorstand Lothar Birk erinnerte an die vor einem Jahr erfolgte fristlose Kündigung seines Vorstandskollegen, dessen Nachfolge in kürzester Zeit bewerkstelligt werden musste, um ein Kreditverbot zu verhindern. "Da nimmt die Bankenaufsicht keine Rücksicht auf so kleine Banken wie uns".

Mit Frank Kohler hatte man in den eigenen Reihen zwar sofort einen fachlich geeigneten Nachrücker, der jedoch erst im Februar diesen Jahres die Zulassung erhielt. In Karl-Heinz Schlotter aus Horb fand Birk bis dahin einen fähigen Interimsvorstand, dem am Versammlungsabend dafür gedankt wurde.