Dauchingen Big-Band-Sound mit viel Spielfreude

Mit dem Musikfestival hat die Dauchinger FZ-Musikband auch den passenden Rahmen für das 50-jährige Bestehen des Vereins geschaffen. Dass die FZ-Band in den 50 Jahren nicht gealtert, sondern gereift ist, bewies das Ensemble unter der Leitung von Detlef Bertsche mit hoher Spielfreude. Und der Funke sprang gleich über. Mit Jazz-Klassikern aus dem All American Songbook etwa von Duke Ellington oder Glenn Miller und anderen.

Bei "Soul man", dem Klassiker aus dem Film "Blues Brothers" schlechthin, hielt es keinen der Zuhörer mehr auf den Stühlen. Einen Dirigenten am Pult sucht man bei der FZ- Big Band vergebens, denn Detlef Bertsche als Bandleader der Dauchinger Bigband sieht seinen Platz im Orchester als Posaunist, eben ein echter und leidenschaftlicher Vollblutmusiker.

Zum zweiten Part des Festivals kamen die befreundeten Musiker aus Dingelbe auf die Bühne. Ihre Musik stand im Zeichen von Rock, Pop und Swing. Doch ganz ohne Dauchinger Musiker ging es dann doch nicht, so sprangen gerne Detlef Bertsche und Andy Waigel bei ihren Freunden für die erkrankten Spieler ein. Gerade Andy Waigel durfte sich auf seiner Gitarre bei einem Solostück austoben, wofür sich die Besucher zu standing ovations erhoben. Mitgerissen wurden die Besucher auch von der Sängerin Britta Busch, die gerade "Simply the Best" von Tina Turner ihre wuchtige Stimme voll entfalten konnte.