Dauchingen. Museumsgeschichten und Biergenuss standen im Mittelpunkt des Seniorenausflugs der Gemeinde. Fast 100 Senioren machten sich in Begleitung von Bürgermeister Torben Dorn und der Rathausmitarbeiterin Karola Bächle auf. Zunächst stand das Heimatmuseum Neuhausen ob Eck auf dem Programm. Gestärkt durch ein Mittagessen im Museumsgasthaus ging die Fahrt weiter zur Hirsch-Brauerei nach Wurmlingen. In den gemütlichen Stuben der Brauereigaststätte konnten alle die Spezialitäten des Hauses probieren und den "Brauerbrief" in Empfang nehmen.