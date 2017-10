Dauchingen Betrüger und Weihnachtssterne

Dauchingen (spr). Mit einem höchst attraktiven Programm geht das Farrenstallteam in die Herbst- und Wintersaison. Wiederbelebt wird dabei die Hobbykunstausstellung, die an diesem Wochenende, 28./29. Oktober, stattfindet: Am Samstag von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr präsentieren Künstler aus Dauchingen ihre Werke. Im Wintergarten des Farrenstalls gibt es dazu Bewirtung mit Kaffee und Kuchen. Wie gewohnt am Donnerstagnachmittag geht es am 9. November weiter, wenn die Mundharmonikagruppe der VHS bei den Dauchinger Senioren gastiert. Im Lutherjahr darf ein Vortrag über den Reformator nicht fehlen: Pfarrer i.R. Frank Banse wird am 16. November über das Leben und das Wirken Martin Luthers referieren.