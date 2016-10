Dauchingen Bei Comedy geht Publikum begeistert mit

Drei Comedians ließen es mundarttechnisch so richtig krachen, getreu dem Motto: "Badisch? Schwäbisch? Ganz egal!" Als die Dauchinger Teufel im vergangenen Jahr zum ersten Mal einen Comedy-Abend veranstalteten, war das ein ziemliches Wagnis: Die Gagen der Künstler sind fix – aber würde das Publikum kommen? Es kam, sah und lachte – und so war die zweite Auflage keine Frage.

"Schon in der vergangenen Woche waren wir ausverkauft" berichtete Pressewart Holger Sauter. Wie heiß das Publikum auf den Kleinkunst-Abend war, zeigte sich daran, dass bereits eine Stunde vor Hallenöffnung die ersten Besucher vor der Tür standen, um sich gute Plätze zu sichern. Stolz sind die Teufel, dass das Angebot ins Umland ausstrahlt, denn etwa die Hälfte der Gäste stammt nicht aus Dauchingen. Karten wurden nach Villingen, Mönchweiler und ins Brigachtal versandt, auch sonst sah man viele Auswärtige. Nach dem Ende der Kleinkunstreihe von Karin Pittner, deren attraktives Angebot in der Region durch die kommunalen Kunstanbieter nicht annähernd adäquat aufgefangen wurde, besteht offensichtlich große Nachfrage nach dieser Kunstform.

Dabei stellt die Veranstaltung für die Narrenzunft eine große Herausforderung dar, etwa 40 Mitglieder sind den ganzen Tag über engagiert, um die Halle und vor allem das Catering vorzubereiten. Denn das hat es mit hochwertigen, selbst gemachten Speisen in sich. Das Event richtet sich eben nicht vorrangig an die feierwütige Jugend, die die Fasnetsabende zelebriert, sondern auch an ältere Gäste. Diese Ausrichtung war den Verantwortlichen ganz wichtig, um allen Altersgruppen im Verein etwas zu bieten.