Dauchingen Baustelle sorgt für Behinderungen

Nunmehr wird der Verkehr über den neu angelegten westlichen Teil des Kreisverkehrsplatzes geleitet Damit ergibt sich die Notwendigkeit, eine dritte Ampel einzurichten, um die Ausfahrt aus dem Gewerbegebiet zu regeln. Dadurch verlängern sich allerdings die Standzeiten vor dem Ampeln. Bereits am Mittwoch bildeten sich trotz Ferienzeit ein langer Stau in der Rush-Hour, der bis in die Vordere Straße reichte und zu Verwicklungen am Abzweig in die Deißinger Straße sorgte. Wenn ab heute der volle Berufsverkehr einsetzt, dürfte die Behinderung nochmals deutlicher ausfallen.

Für Samstag ist der "Umschluss" von der alten auf die neue Wasserleitung im Baustellenbereich vorgehen. Die Leistung versorgt im Gewerbe- und Mischgebiet "Auf Firsten", sowie im nördlichen Teil der Niedereschacher Straße und im Längental 193 Haushalte mit Wasser. Der nächste Schritt wird der Austausch des Mischwasserkanals in der Niedereschacher Straße ostseitig auf einer Länge von zirka 50 Metern sein. Die nächsten Bauabschnitte, beide beziehen sich auf den östlichen Teil des künftigen Kreisverkehrsplatzes, werden vermutlich mehr Zeit benötigen als die ersten 50 Prozent der Baumaßnahme, schätzt die Verwaltung. Diese Hälfte kann nie voll gesperrt werden, da die Zu- und Abfahrt für das Gewerbe- und Mischgebiet "Auf Firsten" aufrechterhalten werden muss. Auch in diesem Bereich werden Versorgungsleitungen erneuert.