Dauchingen Bande verstellt Blick auf Spielfläche

Zudem informierte die Verwaltung den Gemeinderat über die Abnahme der Baumaßnahmen für den zweiten Bauabschnitt der Sport- und Freizeitanlage Hofäcker. Folgende kleinere Arbeiten stehen noch aus: Die Pflanzungen durch die Grünkolonne erfolgen Anfang November. Die Anbindung an den bestehenden Gehweg in der Haggasse wird auf die ursprünglich vereinbarte Breite ausgedehnt. Der Mülleimer und die Kunststoffschaumabdeckung für die Eck-Gabionen am Schnittpunkt Pumptrack und kombiniertes Spielfeld werden noch angebracht. Die Endmodellierung und südliche Erweiterung der Pumptrack wird im neuen Jahr in eigener Regie mit dem Bauhof und den beteiligten Jugendlichen durchgeführt.

An dem hierfür vereinbarten Termin mit der bauausführenden Firma Meyer hatte diese kurzfristig ihre Zusage auf einen Minibagger und zwei Mitarbeiter wieder zurückgenommen.