Dauchingen Backofen eingeschaltet und vergesssen

Dauchingen. Gegen drei Uhr teilte eine Nachbarin mit, dass an einem Wohnhaus im Lärchenweg mehrere Rauchmelder ausgelöst hätten. Ein 25-jähriger Bewohner befinde sich noch in der betreffenden Wohnung des Hauses und rege sich nicht. Die zusammen mit dem DRK unter Kommandant Ralf Laufer mit zwei Fahrzeugen und 14 Mann ausrückende Dauchinger Wehr konnte den 25-Jährigen wohlbehalten antreffen. Der hatte am späten Abend den Backofen eingeschaltet, um sich Essen zuzubereiten, war dann aber eingeschlafen. In der Folge kam es zur erheblichen Rauchentwicklung und der Auslösung der Brandmelder. Glücklicherweise war kein Feuer entstanden. Sachschaden war nicht zu beklagen. Nach der Durchlüftung der Wohnung konnten Feuerwehr und Rettungskräfte wieder abrücken.