Dauchingen Ann-Kathrin Treiber führt Landjugend

Weiter sportlich zeigten sich die Mädels, denn beim letztjährigen Kreisfußballturnier in Mauenheim, konnten die Jungs nicht starten, dafür waren die Mädels umso besser und belegten ungeschlagen den ersten Platz. Zum großen Highlight gehört im jeden Jahr natürlich die Teilnahme am Kreiserntedankfest. Auch in diesem Jahr stellte der Wagenbau wieder eine besondere Herausforderung, doch der Lohn des zweiten Platzes bei der Prämierung beflügelte die Dauchinger Landjugend derart, dass sie noch während der Siegerehrung zur Freude aller im Zelt anwesenden Landjugendgruppen wie auch Schirmherr Landrat Sven Hinterseh sowie Dauchingens Bürgermeister Torben Dorn mitteilten, dass das Kreiserntedankfest im Jahr 2017 in Dauchingen stattfindet und so nicht ausfallen muss. Hierzu wünschte Dorn nun in der Jahreshauptversammlung im Gruppenraum der Landjugend, den zahlreichen anwesenden Mitgliedern für diesen Event starke Nerven und ein glückliches Händchen bei den Vorbereitungen. Positiv hörte sich auch der Kassenbericht von Stefan Ehret an, der ein leichtes Plus bei den Finanzen vermelden konnte. Bei den anstehenden Wahlen gab es personelle Veränderungen in der Vorstandschaft.

Anja Schleicher teilte der Versammlung mit, dass sie nun nach sechs Jahren als Vorsitzende noch vor Ende ihrer eigentlichen Amtszeit ausscheiden möchte, also ein Jahr vorher, im letzten Jahr wurde sie für weitere zwei Jahre gewählt. Mit einstimmiger Mehrheit wurde nun Ann Kathrin Treiber zunächst für ein Jahr als Nachfolgerin in das Amt der Vorsitzenden gewählt. Das Amt des Schriftführers ebenfalls für ein Jahr übernimmt nun Niklas Treiber, auch er wurde wie die zweite Vorsitzende Fiona Schlenker einstimmig von der Versammlung in dieses Amt gewählt. Zu Beisitzer gewählt wurden Robin Stenzel, Markus Ohnmacht und Marco Lautner. Die Vertreter der Kreis - wie auch Landesvertretung der Landjugend, Felix Wenz und Jörg Hettich, hoben in ihren Grußworten das große Engagement der Aktiven bei der Dauchinger Landjugend hervor.