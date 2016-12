Dauchingen Angebote kommen hervorragend an

Dauchingen. Dem Bericht von Schriftführerin Sigrid Steiner war zu entnehmen, dass alle acht Angebotsbereiche des Dauchinger Bürgervereins gut angenommen werden, dies erfreulicherweise mit steigender Tendenz.

Bei der Gründung vor acht Jahren waren es 50 Bürger, die sich als Mitglieder angemeldet haben. Die Mitgliederzahl stieg Jahr um Jahr, so dass nun 339 Mitglieder im Verein verzeichnet sind. Eine große Anzahl von ihnen engagiert sich in den vielseitigen Angebotsbereichen aktiv. Eine große Stütze ist Barbara Lamers, die für das betreute Wohnen zu Hause verantwortlich ist. Sie vermittelt Alltagsbegleiter für Senioren, die eigenständig in ihrem Zuhause wohnen und durch Betreuung die Sicherheit haben, ihr eigenständiges Leben möglichst lange zu erhalten.

In diesem Jahr wurden 30 Personen vom Bürgerverein oder Krankenpflegeverein mithilfe von 16 Alltagsbegleiterinnen betreut. Gerne angenommen – und dies mit steigender Beliebtheit – sind auch die Busfahrten, sei es einmal in der Woche zum Einkaufen oder im Sommer zu der ein oder anderen Kaffeefahrt mit schönen Zielen. Der behindertengerechte Bus wird vom Krankenpflegeverein zur Verfügung gestellt.