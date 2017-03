Dauchingen Ampel regelt Verkehr

Grund sind punktuelle Fahrbahnsanierungen auf den Hauptstraßen. Aktuell wird im Bereich der Kirche gebaut, der Verkehr wird mit einer Ampelregelung einseitig an der Baustelle vorbeigeführt. In der morgendlichen Rushhour bildeten sich Staus in der Niedereschacher Straße sowie in der Deisslinger Straße. Nach Abschluss dieser Maßnahme wird auf der L 423 nach Niedereschach eine halbseitige Sperrung eingerichtet, der Verkehr wird durch Ampeln geregelt. Die Arbeiten erfolgen im Auftrag der Straßenmeisterei Villingen/Furtwangen.