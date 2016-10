Dauchingen Am Donnerstag geht’s wieder los

Der Dezember startet am ersten Tag des Monats mit der Weihnachtsfeier des Krankenpflegevereins. Am 8. Dezember lädt Sigrid Steiner zum vorweihnachtlichen Basteln ein. Einer der Höhepunkte ist sicherlich der Besuch des "Cross-Notes-Chörle" am 15. Dezember.

Der Januar 2017 bringt einen Reisebericht der Familie Hoffmann über Neuseeland (19. Januar), und am 26. Januar den Lebenstanz mit Beatrice Briehl. Dabei geht es um "Heilsame Bewegungen". Aus der Erkenntnis heraus, dass der Mensch nicht einen Körper hat, sondern Körper ist, wird dabei ein besonderes Herangehen an Bewegung, Musik und Theater gepflegt.

Im Jahreszyklus nähert man sich der Fasnet, was am 9. Februar in einen Besuch der Dauchinger Teufel in deren Narrenstube mündet, die nur einen Steinwurf vom Farrenstall entfernt liegt. Am 16. Februar nimmt Herbert Dietz die Senioren mit auf eine Reise über Gran Canaria, bevor am 23. Februar der Schmotzige gefeiert wird, und am 2. März das traditionelle Heringsessen stattfindet.

Am 16. März berichtet Ulrich Scheller, Leiter des Bildungswerkes der Gemeinde, über eine Reise durch Frankreich zur Atlantikküste. Zusammen mit Elfrun Reinelt werden die Senioren am 23. März Schlager aus der Jugendzeit von Rudi Schuricke mit Cornelia Froboess singen, bevor am 30. März der Kindergarten zu Besuch kommt und für Betrieb im Farrenstall sorgt. Den Abschluss des Programms bietet das Frühlingssingen am 27. April.

Zusätzlich zu diesem Programmangebot finden sich jeden Donnerstag ab 17 Uhr die Mitstreiter des Handarbeitskreises im Wintergarten des Farrenstalls ein, um gemeinsam zu stricken und zu häkeln. Die Waren werden zum Teil während des Weihnachtsmarktes angeboten und der Erlös sozialen Zwecken zugeführt.