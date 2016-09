Dauchingen "Alte Hasen" gegen "Rennschnecken"

Dauchingen. Nicht an Jahren alt sind die "Jungen & alten Hasen", sondern vor allem an Erfahrung, starten sie nun doch schon zum zweiten Mal in Fischbach. Verstärkt wird die Gruppe in diesem Jahr mit gehöriger Frauen-Power in Gestalt des Teams "Rennschnecken", das zum ersten Mal am Start ist.

Betreut werden alle zwei Gruppen auf bewährte Weise von den Schraubern Siggi Schleicher und Hansi Stöhr, ebenso mit dabei ist Werner Bertsche als Zeitnehmer und Betreuer. Ihnen stellt Willi Förg seine Wiese zur Verfügung, dort finden die Mofafahrer ein ideales Gelände zum Trainieren vor. Seit vier Wochen werden dort intensiv drei Mal pro Woche etliche Runden mit dem Mofa gefahren und natürlich die zwei Maschinen getestet, schließlich müssen diese 17 Dreiviertelstunden durchhalten.

52 Teams lassen sich beim Rennen am Samstag um 18.15 Uhr von Fans anfeuern