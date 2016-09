Dauchingen Alte Hasen gegen flotte Rennschnecken

Dauchingen. Gleich mit zwei Gruppen startet das Dauchinger Racing-Team beim Fischbacher 17 ¾-Stunden-Mofa-Rennen am Wochenende, 10. und 11. September. Nicht an Jahren alt sind die "Jungen & alten Hasen", sondern vor allem an Erfahrung, starten sie nun doch schon zum zweiten Mal in Fischbach. Verstärkt wird die Gruppe in diesem Jahr mit gehöriger Frauen-Power in Gestalt des Teams "Rennschnecken", das zum ersten Mal am Start ist.