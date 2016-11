Dauchingen Als Dank gibt’s ein grünes Lächeln

Dauchingen. Hintergrund dieser Investition ist die Tatsache, dass auf den Durchgangsstraßen im Ort die Geschwindigkeitsbeschränkungen zu einem erheblichen Anteil nicht eingehalten werden, zum Teil muss von Raserei gesprochen werden.

Eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 Stundenkilometern auf den Ortsdurchgangsstraßen hat die Straßenverkehrsbehörde mit Verweis auf die Straßenverkehrsordnung abgelehnt. Stationäre Blitzanlagen sind in Dauchingen aufgrund der vom zuständigen Ausschuss des Kreistags mit großer Mehrheit bei Gegenstimmen von Andreas Braun (Bürgermeister Unterkirnach) und Dauchingens Bürgermeister Torben Dorn nicht zulässig.

Mobile Geschwindigkeitsmessungen werden in Dauchingen aufgrund der Beanstandungsquoten und der geringen Anzahl an Messtrupps der Kreisverwaltung "so gut wie nicht durchgeführt", bedauert die Verwaltung.