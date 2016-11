Dauchingen Abendmusik mit drei Chören

Der evangelische Jakobus- Chor, der katholische Kirchenchor St. Othmar Kappel und der katholische Kirchenchor St. Cäcilia haben in den letzten Wochen für dieses Chorkonzert Werke unter anderem von Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Felix Mendelssohn Bartholdy gemeinsam einstudiert.

Zu Intensivierung der Probearbeit trafen sich die Sängerinnen und Sänger zu zwei Probentagen auf dem Dreifaltigkeitsberg und im Probelokal des Kirchenchores in Dauchingen. Die Leitung des ökumenischen Konzerts liegt in den Händen von Michael Ehret, Dirigent des Dauchinger Kirchenchores. Als Solistin wirkt Jeanette Bühler, Sopran, mit. Instrumental wird das Konzert vom Streichquartett Neuhausen/Esslingen, bekannt als "Stauferquartett", sowie von Andreas Rütschlin an der Orgel begleitet. Die geistliche Abendmusik am Samstag, 19. November, beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden zur Deckung der Kosten sind willkommen.