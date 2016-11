Crosslauf Holocher in Unterkirnach auf Platz eins

So auch in Unterkirnach geschehen. Giering eilte raschen Fußes über das selektive Wiesengelände, dicht dahinter sein Vereinskollege Nils Holocher.

Zum Schluss konnte sich Nils Holocher (27:39 Minuten) durchsetzten und belegte vor Axel Klump (28:29), LG farbtex Nordschwarzwald und Patrick Ries (30:41), TSF Tuttlingen Platz eins bei den Männern. Der Zweite im Ziel, Tobias Giering (28:09) sicherte den Tagessieg in der M35. In Sichtweite eilte Roland Soltesz (28:37), TRIA Schramberg in dieser Altersklasse als Zweiter über die Ziellinie. Carsten Pooch (28:49), LG farbtex Nordschwarzwald wurde Fünfter, womit er vor Michael Stäb (32:59), LT Unterkirnach den Lauf der M50 gewann.

Peter Kapitza (32:00), LG farbtex Nordschwarzwald, lief vor Dieter Föhrenbacher (32:21), LT Unterkirnach, den Tagessieg in der M45 nach Hause. Ganz stark auch Thomas Ganter (35:33) und Gregor Rombach (37:52), beide LT Unterkirnach. Sie liefen in der M55 auf die ersten beiden Plätze. Den Laufwettbewerb der Frauen gewann erwartungsgemäß Katrin Köngeter vom LT Unterkirnach. Mit ihrer Laufzeit von 31:56 Minuten eilte sie ihren Konkurrentinnen auf und davon. Mit einer tollen Laufleistung startete Hanna Bächle vom LT Unterkirnach in die Crosslauf-Serie. Sie beendete ihren Lauf auf der Langstrecke nach 36:15 Minuten, belegte vor ihrer Teamgefährtin Julia Hartel (41:41) Platz eins in der U18.