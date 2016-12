Calw. Heute und morgen dürfen sich insgesamt gleich fünf glückliche Gewinner freuen: Gleich zwei Türchen des helfenden Adventskalenders des Lions Clubs Hirsau öffnen sich. Am heutigen Samstag geht ein Abendessen inklusive Getränke für zwei Personen in der Villa Wagner in Calw an die Nummer 786. Am morgigen Sonntag dürfen sich die Besitzer der Kalender mit den Nummern 1416, 1396 und 2148 über jeweils einen Gutschein in Höhe von 20 Euro für die Boutique Chocolat freuen. Zudem geht eine Führung plus Weinprobe für sechs Personen in der Calwer Sectmanufactur im Wert von 80 Euro an den Kalendereigentümer mit der Nummer 1747. Der Erlös der Aktion kommt in diesem Jahr benachteiligten Jugendlichen im Landkreis Calw zugute.