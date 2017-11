Calw Zwei gehen zum Angriff über

"Fakt ist dabei auch", so Theurer weiter, "Jamaika hatte von Anfang an keine tragende Idee. Unsere Vorschläge hierfür wurden von den Verhandlungspartnern leider nicht aufgegriffen". Die Freien Demokraten seien für zehn Trendwenden in der deutschen Politik gewählt worden. Keine dieser Trendwenden habe sich schließlich in dem finalen Sondierungspapier befunden. "Die Verantwortung gegenüber unseren Wählern gebietet, nicht in eine Regierung einzutreten, wenn nicht zumindest Teile unseres Wählerauftrags umgesetzt werden", so Theurer.

Saskia Esken und ihr Team saßen am gestrigen Montag in Berlin, um "mit vollem Elan" in die neue Legislaturperiode zu starten. Doch nun ergeben sich durch die neue Situation womöglich auch neue Herausforderungen. Die Bundestagsabgeordnete stellt jedoch klar, dass auch die Sozialdemokraten in Calw und Freudenstadt keine Angst vor einer ungewissen Zukunft haben müssen.

Die SPD-Abgeordnete kritisiert das Vorgehen der FDP scharf: "Christian Lindner, der nichts besser darstellen kann als sich selbst, hat seine Rolle in den Verhandlungen ebenso inszeniert wie jetzt das Ende – als One-Man-Show! Ich finde sein Verhalten hochgradig verantwortungslos, während der Verhandlungen alle möglichen Positionen zu besetzen, durchaus auch mal rechts von der Union, und am Ende ohne jede inhaltliche Begründung von Deck zu gehen. Man darf gespannt sein, wann die Mitglieder der FDP aufwachen und den Scherbenhaufen wahrnehmen, der jetzt vor Ihnen liegt", so Esken.

Die SPD-Abgeordnete will nun das Gespräch mit den Mitgliedern und Unterstützern der SPD im Wahlkreis suchen, um direkt über die aktuelle Lage in Berlin zu berichten und zu beraten. Sieselbst stellt sich entschieden hinter das Bekenntnis des Parteivorsitzenden Martin Schulz, nicht über eine große Koalition zu verhandeln.

Es komme jetzt auf den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier an, der den Weg zu einer Regierungsbildung noch ebnen kann. "Oder eben zu Neuwahlen", so Esken. Auch eine Minderheitsregierung ist für die Bundestagsabgeordnete selbst in schwierigen Zeiten denkbar, auch wenn das in Deutschland und auf Bundesebene noch nie gewagt wurde.