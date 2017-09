Calw Zusammen Trauer bewältigen

Ab Oktober gibt es wieder Gesprächsangebote für trauernde Menschen in der diakonischen Bezirksstelle Calw, Badstraße 27. Den Auftakt bildet eine Führung auf dem Herrenberger Trauerweg am Samstag, 7. Oktober, ab 15 Uhr. An neun unterschiedlichen Stationen gibt es die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Aspekten der Trauer zu beschäftigen. Gefühle werden benannt, Fragen gestellt, Texte und Liedverse regen zum Nachdenken an und die Natur begleitet aufkommende Gedanken. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, sich auszutauschen und kennenzulernen.

Acht Abende

Der Gesprächskreis beginnt am 24. Oktober und findet vierzehntägig dienstags von 17 bis 18.30 Uhr statt. Die acht Abende werden geleitet von Ursula Falcke und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Mit thematischen Impulsen und kreativen Angeboten werden die Teilnehmer bei ihrem Erfahrungsaustausch unterstützt. Nach dem ersten Treffen des Gesprächskreises können die Interessenten sich für eine verbindliche Teilnahme entscheiden