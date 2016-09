Calw Zukunft der Vögele-Filialenungewiss

Calw/Nagold (av). Wie Schweizer Zeitungen berichten, soll das Unternehmen an den italienischen Modekonzern OVA S.p.A. sowie zwei weitere Investoren verkauft werden. Die Neue Zürcher Zeitung schreibt, dass Vögele das Deutschland-Geschäft komplett aufgeben wird. Das würde auch das Aus für die Geschäfte im Kreis Calw bedeuten. Die Filialleitung in Calw verwies auf die Vögele Deutschland GmbH in Sigmaringen. Dort war gestern Abend für eine Stellungnahme niemand mehr zu ­erreichen.

Die Charles Vögele AG befindet sich seit Jahren in der Krise. Der Verlust belief sich laut Basler Zeitung 2015 auf rund 62 Millionen Schweizer Franken. Vom Umsatz in Höhe von 803 Millionen Franken war rund ein Drittel auf das Deutschland-Geschäft entfallen. u Wirtschaft